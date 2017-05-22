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Алмазная отрасль в ДФО получит налоговые льготы

Для инвесторов
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Минвостокразвития России совместно с компанией «АЛРОСА» подготовило комплекс налоговых, финансовых и административных мер по развитию алмазной отрасли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. В ближайшее время планируется их утверждение распоряжением Правительства России, рассказал глава Минвостока Александр Галушка.

По его словам, пересмотреть барьеры в сфере алмазоогранки и производства ювелирных изделий заставил приход на Дальний Восток первых инвесторов, в том числе из Индии.

Напомним, в марте этого года вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев вручил свидетельство резидента Свободного порта Владивосток президенту индийской корпорации «KGK Group» Навраттану Котари. Запуск нового производства на Дальнем Востоке запланирован уже в 2017 году. Ежемесячно будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья. К моменту полномасштабного функционирования ограночной фабрики будет создано до 500 новых рабочих мест.

Справка:

Компания KGK, основанная в 1905 году, является одной из наиболее диверсифицированных индийских корпораций, ведущих деятельность в сфере огранки драгоценных камней, как алмазов, так и цветных драгоценных камней, производства ювелирных изделий, добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, инвестирования и предоставления услуг. Штаб-квартира компании располагается в г. Мумбай (Индия).

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