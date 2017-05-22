В Канаде морской лев утащил ребенка под воду

Очевидцы среагировали моментально

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В Канаде произошел инцидент, в котором чудом никто не пострадал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. На маленькую девочку напал тюлень и пытался утащить ее под воду.

Все случилось у борта бассейна. Люди пришли понаблюдать за морским львом, который плавал неподалеку. Среди взрослых находилась и маленькая девочка, которой, судя по всему, животное понравилось, и она решил рассмотреть его поближе. Все произошло молниеносно: в какой-то момент хищник схватил ребенка за край платья и потянул под воду.

Один из мужчин, находившийся рядом во время произошедшего. моментально прыгнул в воду, чтобы спасти ребенка. А затем ему вместе с девочкой помогли выбраться обратно на борт.

В результате инцидента никто не пострадал, любознательная девочка отделалась испугом.