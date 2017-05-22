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Мальчик на самокате выехал на дорогу под колеса авто во Владивостоке

Пострадавший госпитализирован
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием ребенка на самокате: выехавшего на улицу Русскую мальчика сбила машина Toyota Premio под управлением 30-летнего мужчины, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Автомобиль двигался со стороны улицы Багратиона в сторону проспекта 100 лет Владивостоку. Наезд произошел около дома №37 по улице Русской, вне зоны действия пешеходного перехода (по предварительным данным).

Мальчик госпитализирован с закрытым переломом правой голени.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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