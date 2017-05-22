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Фоторепортажи

Во Владивостоке состоялось главное беговое событие года Забег.РФ

Бежали одновременно в десяти городах России
Фото: Сергей Белобров Фото: Сергей Белобров
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошел первый общероссийский полумарафон Забег.РФ с синхронным стартом. Мероприятие одновременно стартовало в 10 крупнейших городах нашей страны.

Как сообщает корреспондент РИА VladNews, на самой длинной дистанции - 21 км - первое место занял Евгений Тресвятский, второе - Руслан Шинкевич, третье место у Виктора Скударнова.

Среди женщин быстрее всех к финишу пришла Екатерина Фоменко, за ней - Марина Ларионова, и замкнула тройку лидеров Елена Федосова. На дистанции 10 км лучшим стал Владимир под номером 20199, вторую ступень пьедестала занял Евгений Бойко, третьим дистанцию преодолел Александр Григоренко. Из девушек на этой дистанции отличилась Екатерина Евсеенко, следом за ней Алёна Свистун и Светлана Ткаченко.

5- километровый забег открывала изюминка "ЗаБега" - команда "Морской десант", в состав которого вошли известные во Владивостоке артисты, представители шоу-бизнеса, опытные фитнес-тренеры и титулованные спортсмены. В этом марафоне первое место занял Артур под номером 10445, второе и третье место - у Рафаэля Бабаева и Семена Косицкого. Среди девушек первое место заняла Маруся Заиченко, следом Дарья Бородина и Анна Сейкина.

Также в полумарафоне участвовали дети, для них дистанция составляла 3 км. Среди юношей отличился Яков Кульбабский, вторым прибежал Алексей Соколов и третьим лидером стал Михаил Черняев. Из девочек на первом месте оказалась Елизавета Кульбская, на втором месте Диана Головцова и на третьем Мария Ивлиева.

Самым взрослым участником забега оказался 84- летний ветеран Великой Отечественной войны Семен Иванович Плетус.

«Владивосток - самый спортивный город, и я уверен, что он покажет лучший результат. В следующем году мы обязательно повторим данное мероприятие, возможно, мы выйдем на международный уровень», - отметил Кирилл Воробьев - организатор "Забега" и Гонки Героев.

«По положительным отзывам и эмоциям можно сказать, что все удалось. Я думаю, что «Забегу» быть. Конечно, хочется, чтобы полумарафон стал традиционным и вышел на новый уровень. Я надеюсь, Владивосток станет беговой столицей», - прокомментировал один из организаторов Александр Лагоша. 

Напомним, что также в рамках Лиги Героев 27 мая на Штыковских прудах пройдет «Гонка Героев» в новом формате. 

Автор фоторепортажа: Сергей Белобров

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