Мужчина получил перелом основания черепа в аварии-перевертыше во Владивостоке

Все произошло ночью

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Мужчина получил перелом основания черепа в аварии-перевертыше, которая произошла около 2 часов ночи во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль марки Daewoo Nexia под управлением мужчины 1995 года рождения двигался со стороны Острякова в сторону Океанского проспекта. В районе дома №15 по улице Хабаровской, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Перелом основания черепа получил пассажир авто. Он был госпитализирован.

Детали ДТП выясняются.

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