Автоугонщик задержан в Приморье по «горячим следам»

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение об угоне автомобиля Isuzu Elf с территории частного предприятия в Дальнереченске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя и возможных очевидцев происшествия. Ориентировка с приметами похищенного автомобиля была передана наружным нарядам полиции.

В ходе розыска на шестом километре автодороги Дальнереченск – Лазо сотрудники полиции обнаружили угнанный грузовик и прятавшегося в лесном массиве автоугонщика.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Установлено, что 31-летний житель Амурской области, временно проживающий в городе Дальнереченске, работал по найму в частном предприятии. Воспользовавшись длительным отсутствием предпринимателя и свободным доступом к ключам от автомобиля, злоумышленник решил завладеть им. В течение двух дней, не имея водительского удостоверения, дающего право на управление транспортным средством, он курсировал на угнанном грузовике между городом и селом Лазо, где проживает его знакомая. В очередной раз мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя из Дальнереченска в Лазо, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Бросив поврежденный автомобиль, подозреваемый скрылся с места ДТП. Однако далеко ему уйти не удалось: злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения и оставление места ДТП правонарушитель привлечен к административной ответственности. Мировым судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Также было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.