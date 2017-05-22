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Общество

Студенты Владивостока станут участниками акции «Хочешь долго жить - просто брось курить!»

Начало 30 мая в 15:30
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

30 мая администрация города Владивостока проведет акцию, посвященную пропаганде здорового образа жизни и профилактике табакокурения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В рамках предстоящей акции будут продемонстрированы тематические видеоролики и документальные фильмы, а также проведено анкетирование о вреде употребления табака», - рассказала Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города.

Участники акции смогут также получить индивидуальные консультации врача-нарколога и пульмонолога. А завершится мероприятие тематической викториной, победители которой получат в подарок абонементы в фитнес-центр, бассейн и тренажерный зал.

Акции «Хочешь долго жить - просто брось курить!» состоится в актовом зале МГУ имени Г.И. Невельского (учебный корпус № 1). Начало в 15:30.

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