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Владивосток на первом месте в рейтинге лучших городов России

Голосование проходит на сайте город-росии.рф
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Владивосток стал лучшим городом России по мнению пользователей сайта город-россии.рф.

Среди 10 городов России Владивосток занял первую строчку рейтинга - за город проголосовали 94 351 пользователь сайта. Вторую позицию занял Владикавказ - 90 642 проголосовавших, третью - Пенза, за которую свой голос отдали 86 660 человек.

Далее по списку Чебоксары, Курильск, Нальчик, Кострома, Томск и Тверь. Последнюю строчку рейтинга занял Хабаровск. 

Стоит отметить, что в прошлом году Владивосток занял четвертую строчку рейтинга.

Напомним, голосование за лучший город России стартовало в январе нынешнего года. Участие в голосовании может принять каждый. 

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