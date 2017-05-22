Водитель УАЗ получил ушиб мозга в аварии с тягачом на трассе Седанка-Патрокл

Мужчина госпитализирован

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Водитель УАЗ пострадал в аварии с тягачом Freightliner на трассе Де Фриз - Седанка - Патрокл; столкновение произошло накануне около 18:20, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. По предварительным данным, 39-летний водитель УАЗ не уступил при перестроении тягачу, за рулем которого был 57-летний мужчина. После столкновения УАЗ опрокинулся.

Водитель УАЗ госпитализирован с ушибом головного мозга средней степени тяжести.

Детали ДТП выясняются.

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