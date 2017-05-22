Всю неделю Приморье будет находиться во власти циклона

Уже сегодня возможен небольшой дождь

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В начале наступившей недели в Приморье существенных осадков не ожидается. Ночь на понедельник была прохладной, +1…+9 °С. Днем воздух прогреется до +15…+25 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В дальнейшем погода изменится. Во вторник, 23 мая, давление понизится. К краю подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося с Якутии на север Хабаровского края. Днем фронтальные разделы окажутся над Приморьем. В отдельных районах пройдут дожди различной интенсивности.

До середины недели в Приморье ожидается неустойчивая погода, в отдельных районах пройдут дожди. Температурный фон ночью сохранится без существенных изменений, 0…+9 °С, максимальная температура воздуха +12…+22 °С. Днем в середине недели температура воздуха повысится на 1–4 градуса.

Во Владивостоке в начале недели ожидается облачная погода, небольшой, временами умеренный дождь. Температура ночью +9…+11 °С. Днем при свежем юго-восточном ветре воздух прогреется до +11…+13 °С. Также небольшой дождь возможен во вторник и днем в среду, 23–24 мая.

К середине недели в городе потеплеет, температура воздуха повысится на 2–5 градусов. Во второй половине недели погода улучшится.