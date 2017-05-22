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Общество

Во Владивостоке начался второй этап гидравлических испытаний

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Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сегодня, 22 мая, стартует второй этап отключения горячей воды, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДГК. Гидравлические испытания необходимы для выявления участков теплотрасс, где необходим ремонт или замена их на новые. 

Первый этап проходил во Владивостоке с 10 по 17 мая. Второй этап стартует с 22 и продлится до 29 мая. Без горячей воды останутся жители Фрунзенского района полностью, Ленинского района.

Третий этап начнется с 29 мая и завершится 5 июня. Четвертый, завершающий этап, с 13 по 20 июня.

Напомним, что гидравлические испытания проходят в два раза в год - по окончанию очередного отопительного сезона и перед началом следующего.

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