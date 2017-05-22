Внутренний туризм для Дальнего Востока станет доступнее

PITE - 2017

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Туристская выставка Pite проходит в кампусе ДВФУ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Цель форума - обсудить проблемы расширения маршрутной туристской сети между странами Северо-Восточной Азии. Так сегодня представители различных регионов нашей страны обсудили туристические направления России. В первую очередь представили Дальний Восток. Презентовали самые привлекательные места и затронули проблемы, из-за которых русские туристы не часто выбирают путешествия по внутренним направлениям. Что мешает посещать отдаленные уголки России? Станет ли туризм по Дальнему Востоку доступнее? И какие надежды возлагают на открытие свободного порта Владивосток?