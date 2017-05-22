Швейцарские путешественники, гонки новичков и яхты мирового класса. Во Владивостоке стартовала ежегодная международная выставка морской техники. Мероприятие Boat Show не только призывает примкнуть к парусному спорту, но и мотивирует приобрести себе какое-нибудь судно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
«Vladivostok Boat Show - 2017» прошло во Владивостоке
Море не разделяет, а сближаетВладивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.
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