«Vladivostok Boat Show - 2017» прошло во Владивостоке

Море не разделяет, а сближает

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Швейцарские путешественники, гонки новичков и яхты мирового класса. Во Владивостоке стартовала ежегодная международная выставка морской техники. Мероприятие Boat Show не только призывает примкнуть к парусному спорту, но и мотивирует приобрести себе какое-нибудь судно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.