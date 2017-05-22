Кедровый лес высадили неподалеку от села Каменушка. Саженцами занимались порядка ста детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Новую плантацию кедровых семян заложили в Приморье
Посев семян проходит уже второй годВладивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.
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