За сутки в Приморье произошло 12 пожаров

Информации о пострадавших нет

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 12 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: тушение бани на улице Пригородная во Владивостоке, ликвидация пожара в частном жилом доме на улице Партизанская в городе Партизанск, тушение пожара надворных построек в селе Тигровое.

На тушении было задействовано 74 человека личного состава и 22 единицы техники.