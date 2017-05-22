Во Владивостоке сегодня вечером пойдет небольшой дождь

В Приморье облачно

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный . Температура воздуха +8...+22 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер северо-западный, в конце дня юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14 °C.



В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, в конце дня южный умеренный. Температура воздуха +14...+16 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха 15...+17 °C.