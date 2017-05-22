Ученые определили самые безопасные места на Земле

Около 40 биологов из разных стран мира – от Финляндии до Эквадора – объединились под общим руководством шведского профессора Томаса Рослина (Tomas Roslin), чтобы проверить гипотезу о том, что интенсивность межвидовых взаимодействий падает с увеличением географической широты, с движением к полюсам планеты, где разнообразие и численность живых организмов заметно ниже, чем в тропиках. Результаты работы авторы сообщают в статье, опубликованной журналом Science.

Для этого ученые сделали 2900 искусственных гусениц из ярко-зеленого пластилина и разместили в 31 точке Северного полушария Земли с совершенно разными условиями. После 4–18 дней «на природе» гусениц вернули в лаборатории и проанализировали следы, оставленные на пластилине нападавшими на них животными. Податливый материал позволил даже идентифицировать хищников, пытавшихся их съесть, отделив следы зубов мыши от укусов насекомых.

И действительно, количество нападений, которым подвергались гусеницы за день, падало в среднем на 2,7 процента на каждые 111 км движения от экватора к северу. В самой дальней арктической точке атак было произведено в целых восемь раз меньше, чем на экваторе. Падала интенсивность и с высотой: на каждые 100 м подъема в гору число атак снижалось на 6,6 процента. Авторы отмечают, что в основном эти цифры связаны с падением численности и активности членистоногих, прежде всего муравьев.