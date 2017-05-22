Восприятие ожирения зависит от поколения, - ученые

А также от моды, расы и пола

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Социологи из Корнеллского университета показали, что субъективная оценка массы тела зависит от моды, расы и пола, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Naked Science.

В медицине под ожирением понимается нарушение обмена веществ, которое выражается в увеличении массы тела за счет жировой ткани. Поскольку прямая оценка последней ограничена, в диагностике используется косвенный показатель — индекс массы тела (ИМТ) — отношение веса в килограммах к квадрату роста в метрах. Однако, наряду с более специфическими критериями, например отношением бедер к талии, ИМТ не отличает жир как источник массы от скелета или мышц. Кроме того, этот критерий зависит от расы: из-за особенностей конституции ИМТ может ошибочно выявлять ожирение у здоровых афроамериканцев.

Помимо ИМТ, раса — а также пол — влияет на субъективное восприятие веса. Например, согласно прошлым экспериментам, черная кожа может визуально увеличивать мужчин на фотографиях, а мускулистость — делать привлекательнее. Напротив, ожирение нередко ассоциируется не только с эстетическим, но моральным и материальным статусом: так, люди могут восприниматься как безвольные, бедные и даже глупые только из-за полноты. Причем вектор подобной стигматизации меняется с течением времени. Во второй половине XIX века лишний вес выступал скорее признаком здоровья, силы, трудолюбия и красоты.

Авторы новой работы изучили динамику стигматизации людей с избыточным весом в среднесрочной перспективе. Для этого они использовали данные Национальных лонгитюдных обследований молодежи (NLSY) США за 1979 и 1997 годы. За средний ИМТ ученые брали значения, полученные в 1981–1982 и в 2003–2004 годах соответственно (на момент ранней взрослости), и делили участников на четыре подкатегории: дефицит массы (менее 18,5), нормальный вес (18,5–24,9), избыточная масса (25–29,9) и ожирение (равно или более 30). В выборку вошло 2318 человек в возрасте 12–22 лет на начало наблюдений.

Значение ИМТ сопоставлялось с социодемографическими параметрами, которые связаны с оценкой окружающих: зарплатой, вероятностью вступления в брак и общим доходом семьи. Согласно итогам, на 1988 год нормальный вес коррелировал с зарплатой и семейным положением: вне зависимости от расы у мужчин эти показатели улучшались до значения ИМТ 30, после чего динамика становилась отрицательной. Для женщин ИМТ более 30 означал резкое падение доходов, а свыше низких значений ИМТ — последовательное снижение шансов на замужество. К 2010 году эта тенденция ослабилась, особенно для белых женщин.

В начале XXI века вероятность жениться была выше для белых мужчин с ИМТ 24–27 и менее полных чернокожих с ИМТ менее 25, причем общее число вступлений в брак к этому времени сократилось. В отличие от 1988 года, в 2010 году семейный доход белых мужчин, согласно анализу, повышался с ростом массы тела (у чернокожих — в меньшей степени). Доход белых женщин незначительно зависел от веса, чернокожих — сокращался на уровне ИМТ 35 и затем увеличивался. По мнению авторов, эти данные подтверждают, что восприятие массы тела тесно связано с расой, полом и поколением и меньше зависит от объективных критериев.