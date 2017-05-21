По ДТП с участием 20 авто в центре Владивостока начата проверка

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что привело к отказу тормозной системы

Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

Сегодня в 14.40 в районе дома номер 44 по улице Алеутская водитель автомашины Ниссан Дизель, двигаясь в направлении железнодорожного вокзала Владивостока, при торможении перед светофором, не справился с управлением, что привело к отказу тормозной системы. В результате ДТП грузовик столкнулся с 19 автомашинами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

10-летний пассажир автомашины Тойота Чайзер в результате столкновения получил травмы. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении, был пристегнут штатным ремнем безопасности. Потерпевший доставлен в травмпункт бригадой скорой медицинской помощи.

Водитель грузовой автомашины, 36-летний житель города Уссурийска, направлен для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой). Проводится административное расследование.

Установлено, что водитель грузовой автомашины в 2016 году привлекался к административной ответственности по ч.1 статьи 12.5 и части 1 статьи 12.16 КоАП РФ. В 2017 году мужчину привлекали к ответственности за превышение допустимой скорости движения. Административный штраф нарушитель Правил дорожного движения не оплатил.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего в результате автоаварии. По результатам будет принято процессуальное решение.