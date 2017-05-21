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Общество

В Приморье за день появилось почти 5 тысяч молодых деревьев

В рамках всероссийского дня посадки леса
Фото: администрация Приморского края Фото: администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

В рамках всероссийского дня посадки леса в Приморье высажено почти пять тысяч саженцев различных пород деревьев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как рассказали в департаменте лесного хозяйства, в городах и районах края высадили саженцы кедра, ели, берёзы и лиственницы.

«Эти породы деревьев наиболее устойчивы к приморскому климату», – уточнил заместитель директора департамента Валентин Карпенко.

Так, в Артёме высадили более 100 молодых лиственниц. Из них почти 70 саженцев посадили возле детского дома, более 30 – в новом микрорайоне.

Всего в рамках всероссийского дня посадки леса в городах и районах Приморья высадили около пяти тысячи саженцев деревьев.

В департаменте отметили, что подготовка к экологической акции велась в течение нескольких месяцев, а самом мероприятии приняли участие не только взрослые, но и дети.

По словам директора департамента Дмитрия Рыбина, лесовосстановление в Приморье будет вестись на протяжении всего года. Всего на землях лесного фонда Приморья в 2017 году планируется высадить более 3,5 миллионов саженцев на площади более тысячи гектаров.

Напомним, в России 2017 год объявлен Годом экологии. В ежегодном Послании президент России Владимир Путин отметил, что по всей стране надо заняться уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населённых пунктов.

«Это проблема не только крупных городов, но и сёл, и посёлков», – сказал президент.

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