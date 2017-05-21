Во Владивостоке мигрант торговал в нелегальных магазинах спиртом

Товар изъят, началось разбирательство

Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

С 15 по 19 мая в Приморье специалистами Роспотребнадзора совместно с полицейскими охвачен рейдовыми проверками 31 объект розничной торговли, в результате обнаружена незаконная реализация спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом 4,2 литра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В двух магазинах на улице Никифорова во Владивостоке, в которых незаконную предпринимательскую деятельность осуществляет гражданин одной из республик СНГ, выявлено хранение и реализация «Этилового спирта» 95% в количестве 42 флаконов по 100 миллилитров.

По факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности информация будет направлена в администрацию города для решения вопроса о ликвидации объектов.

Находящаяся в незаконном обороте непищевая спиртосодержащая продукция арестована, к продавцу будут применены предусмотренные законодательством санкции.