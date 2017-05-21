Приморец похитил гараж на глазах у владелицы

Мужчина задержан

Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 52-летнего жителя о грабеже на улице Жуковского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и очевидцев. Установлено, что на глазах у владелицы неизвестный мужчина похитил металлический гараж, распилив его сварочным аппаратом, и вывез на грузовом автомобиле в неизвестном направлении.

Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена всем наружным нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания, пояснив, что похищенным металлом распорядился по своему усмотрению.

Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.