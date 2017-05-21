У четверых приморцев врачи подозревают энцефалит

Сезон клещевого энцефалита в регионе в самом разгаре

Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

На территории Приморского края с нарастающим итогом зарегистрировано 1464 обращения с присасыванием клещей на 30 административных территориях края, из них 386 у детей (26,4%), что на 12% ниже, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Наибольшее количество обращений на присасывание клещей зарегистрировано в городах: г. г. Владивосток (503 обращения), Уссурийск (199), Находка (125), Артём (101), Дальнегорск (60), Спасск-Дальний (55), Арсеньев (51); в Пожарском районе (56), в Кавалеровском районе (42),

За текущий период 2017г. зарегистрировано 4 случая подозрения на клещевой вирусный энцефалит у жителей г. г. Владивосток (2), Лесозаводск, Спасск-Дальний; против КВЭ не привиты.

«Болезнь Лайма» (Иксодовый клещевой боррелиоз) зарегистрирован у 5 человек (жителей Кавалеровского, Михайловского, Пограничного, Чугуевского районов, г. Артёма).

С профилактической целью 67 человек получили противоклещевой иммуноглобулин (4,6%), из них 35 детей (9,1% от пострадавших от укусов клещей детей).

В 2017г. в лабораториях края выполнено 947 экспресс-исследований клещей, снятых с людей, в т.ч. 249 клещей, снятых с детей.

В 104 клещах (11%) обнаружены возбудители клещевых инфекций, в т.ч. антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 19 клещах (2,0%), снятых с 3 детей – жителей г. Артёма, Пожарского, Кавалеровского районов; 16 взрослых жителей г. Владивостока (присасывание клеща на о. Русский, б. Шамора, в районе «Снеговой пади», в Шкотовском районе (Пидан), в г. Фокино, в г. Большой Камень, в пос. Тавричанка, в Дальнереченском, Тернейском районах); с 4 жителей г. Находка и жителя г. Артёма; в 74 клещах (7,8%) обнаружены возбудители боррелиоза (присасывания клещей в районе «Снеговой пади», Покровского парка, бухты Шамора, лесной полосе Ботанического сада, о. Русский г. Владивостока, г. Артёма, Надеждинского, Хасанского, Спасского, Шкотовского, Партизанского, Кировского, Анучинского, Михайловского, Тернейского районов, г. Артёма); в 3 клещах обнаружены эрлихии (0,3%); в 8 клещах (0,8%) обнаружены анаплазмы человека (присасывание клеща в Хасанском районе, в Шкотовском районе (Пидан, с. Романовка), о. Русский, в Надеждинском, Тернейском районах, в г. Находка).