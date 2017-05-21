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Общество

В Приморье активизировались телефонные мошенники

Полиция предупреждает
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

Полиция предостерегает граждан от действий мошенников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Так, в январе 2017 года злоумышленник, путем обмана и злоупотребления доверия посредством мобильной связи и компьютерной техники похитил у жительницы г. Большой Камень денежные средства в сумме 320 тыс. рублей. В марте 2017 года таким же способом житель Приморья лишился денежных средств в размере 48 тыс. рублей.

В Приморье регистрируются случаи звонков неизвестных лиц с просьбой назвать код, пришедший SMS-сообщением и комментарием об ошибочной отправке. Не стоит поддаваться на уговоры и угрозы и передавать информацию, полученную в сообщении. Это может повлечь хищение денежных средств с вашего банковского счета.

Полицейские напоминают: сотрудники банка никогда не запрашивают пароли и коды смс подтверждений по телефону – никогда никому их не сообщайте! Внимательно относитесь к смс и e-mail сообщениям от имени банка, в которых содержится информация о блокировке вашей карты, никогда не перезванивайте по номерам, указанным в этих сообщениях, всю дополнительную информацию узнавайте у официальных представителей банка по телефонам, указанным на карте.

Никогда не переходите на сайт банка онлайн по ссылкам с незнакомых сайтов и социальных сетей. При покупках в Интернете пользуйтесь проверенными сервисами оплаты.

Полиция обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность, незамедлительно сообщать сведения о совершенных либо готовящихся преступлениях в органы внутренних дел. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.

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