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Россия

Госдума приняла поправки в закон "О выборах президента РФ"

Во втором чтении
Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

Госдума на заседании в пятницу приняла во втором чтении пакет законопроектов об отмене открепительных удостоверений на выборах, а также в закон "О выборах президента РФ", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Пакет устанавливает возможность голосования по заявлению избирателя, это коснется тех граждан, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации.

Поправки определяют, что избиратель, который будет находиться в день голосования вне места жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ.

Между тем поправка в закон о выборах президента устанавливает, что "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".

В 2018 году выборы президента, как ожидается, придутся на неделю, на которую выпадает Международный женский день 8 марта, и в соответствии с предлагаемой поправкой выборы могут быть перенесены на следующее воскресенье, которое, в свою очередь, выпадает на 18 марта.

Авторы этого законопроекта - председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. Ко второму чтению эта норма не претерпела изменения.

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