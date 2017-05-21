Житель Владивостока раненой головой попытался разбить автомобили на стоянке у больницы

После того, как он потерял сознание, дебошира доставили в реанимацию

Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

Около полуночи 20 мая "скорая помощь" доставила в приемный покой Тысячекоечной больницы Владивостока 41-летнего гражданина со скальпированной травмой головы, черепно-мозговой травмой, а также с травмами внутренних органов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Врачи начали оказывать пострадавшему первую помощь и готовить его к госпитализации в ВКБ-2.

Однако вдруг больной принялся вести себя неадекватно: оскорблял врачей и стал распускать руки. Сотрудники приемного покоя вызвали охрану, которая и вывела дебошира на улицу. Мужчина скрылся за углом больницы, а через минуту на служебной парковке больницы начали срабатывать сигнализации авто сотрудников, дежуривших в тот момент.

Охрана обнаружила потерпевшего за крушением авто. Несмотря на то, что он находился в тяжелом состоянии, мужчина бился головой о машины, а ногами бил по корпусам авто. Охранники попытались его успокоить, но встретили яростное сопротивление от пострадавшего. После непродолжительной вынужденной борьбы мужчина потерял сознание и был доставлен в реанимационное отделение больницы для дальнейшего оказания медицинской помощи.

Сотрудники медучреждения написали заявление в полицию по факту порчи имущества. На данный момент дебошир находится в реанимации. Есть подозрения, что он был под воздействием запрещенных веществ, но это докажет экспертиза.