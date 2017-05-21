Во Владивостоке появился новый "мастер парковки": необычный взлет на леерное ограждение устроил водитель белого внедорожника на улице Катерной, сообщает РИА VladNews. По всей вероятности, отмечают интернет-комментаторы, за рулем была женщина.
Во Владивостоке появился новый мастер парковки
Внедорожник буквально вознесло на леерное ограждениеВладивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.
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