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Во Владивостоке появился новый ​мастер парковки

Внедорожник буквально вознесло на леерное ограждение
Фото: 123RF.com Фото: 123RF.com
Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке появился новый "мастер парковки": необычный взлет на леерное ограждение устроил водитель белого внедорожника на улице Катерной, сообщает РИА VladNews. По всей вероятности, отмечают интернет-комментаторы, за рулем была женщина.

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