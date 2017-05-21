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Россия

Сегодня Тихоокеанский флот отмечает свое 286-летие

Сегодня ТОФ - одно из крупнейших оперативно-стратегических объединений ВМФ России
Фото: Ocean-Media.su Фото: Ocean-Media.su
Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

21 мая 2017 года Тихоокеанский флот отмечает свое 286-летие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В этот день в 1731 году во времена царствования Анны Иоановны Сенатом был учрежден Охотский военный порт – первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Корабли и суда Охотского порта явились начальным звеном в зарождении морских сил Российской империи на Дальнем Востоке, которые сыграли решающую роль в обеспечении защиты ее интересов в регионе и впоследствии преобразовались в Тихоокеанский флот. В своём развитии флот прошёл несколько этапов: от парусного до океанского, от артиллерийского до ракетно-ядерного.

В настоящее время Краснознамённый Тихоокеанский флот является одним из крупнейших оперативно-стратегических объединений ВМФ России. Это обусловлено, прежде всего значением и масштабом решаемых задач. Флот обеспечивает защиту государственных интересов нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в назначенной операционной зоне площадью до 50 процентов всего Мирового океана. Для выполнения этой ключевой задачи в его составе действуют атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, надводные корабли, морская авиация, а также морская пехота, части сухопутных и береговых войск – от Приморья до Камчатки.

Среди важных задач – защита экономической зоны, районов производственной деятельности, обеспечение безопасности судоходства, выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана. Корабли ТОФ на постоянной основе несут боевую службу в Тихом и Индийском океанах, в Охотском, Японском и Южно-Китайском морях. А около пяти лет назад начали походы и в Средиземноморье.

С 1 апреля отряд кораблей в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и танкера «Печенга» находится в дальнем океанском походе. За это время отряд совершил заходы в порты Пусан Республики Корея, Камрань Вьетнама, Манила Филиппин, Саттахип Таиланда. Тихоокеанцы участвовали в международном морском параде, посвящённом 50-летию ВМС Республики Сингапур и в выставке вооружения и военной техники «Имдэкс Эйша-2017 в военно-морской базе «Чанги».

В полном объёме был выполнен и весь комплекс учебно-боевых мероприятий, запланированный на зимний период обучения 2017 года. Проведено пять командно-штабных учений. Экипажи кораблей и судов и подводных лодок выполнили более 100 тактических учений, сдали более 150 курсовых задач, с выполнением ракетно-артиллерийских и торпедных стрельб, минных постановок и бомбометаний. Наплаванность кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения составила около трёх тысяч суток. Морская авиация флота провела более 140 лётных смен, с общим налетом, превышающим 3000 часов.

Береговые войска записали на свой счет многочисленные полевые выходы, более 100 тактических учений, свыше 280 боевых стрельб отделений и взводов. Выполнили более

четырех тысяч стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, совершили 4300 парашютных прыжков различной сложности.

Продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. Так в настоящее время завершается подготовка ко второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа которая пройдёт с июня по сентябрь 2017 года.

В плановом порядке решается вопрос модернизации и оснащения флота новой техникой и вооружением. В последние годы в состав ТОФ вошли атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения «Александр Невский» и «Владимир Мономах», десантный катер «Иван Карцов», морской буксир «Александр Пискунов», два противодиверсионных катера типа «Грачонок», несколько вспомогательных судов, в том числе спасатель проекта 21300 «Игорь Белоусов» с уникальным оборудованием. На приморском заводе проходит последние испытания корвет «Совершенный», в ближайшей перспективе за ним в состав флота войдут и корветы «Громкий», «Герой России Цыденжапов». Береговые части получили ракетный комплекс «Бал», а на смену комплекса ПВО С-300 пришла ракетная система С-400 «Триумф». Морская авиация в Приморье и на Камчатке пополнилась модернизированными противолодочными самолётами Ил-38Н и корабельными вертолётами Ка-29. В отдельной бригаде морской пехоты под Владивостоком освоили новые системы парашютов.

Летний период обучения, который стартует 1 июня, станет для флота не менее напряженным. Личному составу предстоит показать свою выучку в десятках крупномасштабных учений, в том числе и международных, а также продолжить выполнять задачи боевых служб в Мировом океане.

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