Во Владивостоке на две недели закроют родзал роддома №3

В этот период роженицам придется искать другое место

Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

Акушерский стационар родильного дома №3 Владивостока сделает перерыв в работе на две недели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, непродолжительный «отпуск» одного из ведущих учреждений родовспоможения Приморья связан с плановой санитарной обработкой в отделении.

«Прием пациенток будет приостановлен с 9.00 22 мая до 9.00 5 июня. В течение этого времени женщины, готовящиеся к рождению ребенка, будут госпитализироваться в другие профильные учреждения города», – сообщила главврач роддома Светлана Сагайдачная.

Она также подчеркнула, что другие отделения роддома – гинекологическое и отделение патологии беременности, включая Центр сохранения беременности, – будут оказывать необходимую помощь пациенткам в своем обычном режиме.

В отделе организации медицинская помощи женщинам и детям департамента здравоохранения отметили, что профилактическая санитарно-гигиеническую обработка – необходимая процедура для зданий, где на свет появляются новые жители региона. Обычно на «помывку» роддома закрываются дважды в год. Генеральная уборка проводится во всех уголках помещений.

Отметим, что профилактическая санитарно-гигиеническую обработка в этом году уже проведена в нескольких учреждениях родовспоможения Приморья, в том числе в Перинатальном центре.