Во Владивостоке около жилого дома найден труп молодого человека

Около 7 часов утра во Владивостоке практически под окнами дома №16 по улице Чапаева был обнаружен труп молодого человека, сообщает корреспондент РИА VladNews. Что послужило причиной смерти парня, не уточняется.
Фото: Инстаграм
Около 7 часов утра во Владивостоке практически под окнами дома №16 по улице Чапаева был обнаружен труп молодого человека, сообщает корреспондент РИА VladNews. Что послужило причиной смерти парня, не уточняется.
Фото: Инстаграм
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