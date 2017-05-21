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Общество

Из центра Владивостока эвакуаторы «пачками» вывозят машины

На стоянку возле Морвокзала - рядом с надписью «Угон»
Фото: tahoinfo.com Фото: tahoinfo.com
Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

Из центра Владивостока эвакуаторы «пачками» вывозят машины: с 10 часов утра до 6 часов вечера часть улицы Светланской и Корабельную набережную перекрыли для движения и парковки транспорта в связи с проведением всероссийского полумарафона, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как сообщают очевидцы, авто вывозят на Нижнепортовую к Морвокзалу - на стоянку рядом с надписью «Угон» (видео - здесь).

Напомним, причина введения ограничения дорожного движения - проведение масштабного полумарафона «ЗаБег». Жителей и гостей приморской столицы просят отнестись с пониманием и найти пути удобного объезда временно закрытых улиц.

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