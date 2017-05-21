Сегодня - третий день фестиваля «День путешественника» на острове Русский

Вход свободный

Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 мая, - третий и последний день фестиваля «День путешественника» на острове Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации ПК. Масштабный и красочный фестиваль «День путешественника» ждет всех жителей и гостей Владивостока.

Праздник начался 19 мая на Набережной ДВФУ. В полдень здесь открылась ресторанная улица, где шеф-повара лучших ресторанов города провели мастер-классы и кулинарные шоу, здесь также можно было попробовать блюда самых разных кухонь мира.

Основные мероприятия фестиваля были назначены на 20 и 21 мая. Все желающие смогут стать участниками мастер-классов по сыроварению, гончарному делу, вязанию, гонках на лодках «дракон», а также увидеть праздничные шоу-программы и даже пообщаться с животными, которых представит гостям мероприятия один из городских зоопарков.

Организаторы уверены, что фестиваль – прекрасная возможность провести яркие выходные и лучше узнать свой край.

Площадки будут работать на университетской Набережной с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

Припарковать личный автотранспорт все желающие смогут на парковке за территорией кампуса со стороны северного въезда и дополнительно на многоуровневой парковке, расположенной на территории кампуса со стороны центрального въезда.

Передвигаться по территории ДВФУ можно будет на бесплатных шаттлах, в их маршрут входят остановки возле северной парковки, корпуса S и университетской Набережной.

Отметим, что в рамках Третьего Тихоокеанского туристского форума в корпусе S открылась XXI международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo. Свой туристский потенциал презентуют представители туристические отрасли 10 стран – России, Китая, Японии, Республики Корея, Малайзии, Индонезии, Гуама, Макао, Вьетнама и Индии. Здесь представлен стенд «Восточного кольца России», объединившего туристские возможности 12 дальневосточных регионов. В рамках выставки можно будет познакомиться с различными видами туристского отдыха: культурным, спортивным, экологическим, летним, развлекательным, санаторным и другими. Вход на выставку свободный.