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Общество

Сегодня в Приморье вспоминают людей, умерших от СПИДа

Это международный День памяти, который проводится по инициативе ВОЗ
Фото: migup67.ru Фото: migup67.ru
Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

Ежегодно в третье воскресенье мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения проходит международный День памяти людей, умерших от СПИДа. В 2017 году этот день будет проводиться 21 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

Международный день памяти людей, умерших от СПИДа проводится для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и ВИЧ – инфекцией, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом.

Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по ВИЧ – инфекции продолжает оставаться напряженной. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. Прослеживается тенденция смещения заболеваемости в старшие возрастные группы, увеличивается число лиц с ВИЧ – инфекцией из социально благополучных слоев населения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 20.10.2016 года утверждена «Государственная стратегия противодействия распространения ВИЧ – инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Целью Стратегии является предупреждение развития эпидемии путем снижения числа новых случаев заражения ВИЧ – инфекцией среди населения и снижения смертности от СПИДа.

Важным критерием эффективности реализации Государственной стратегии является профилактика вертикальной передачи ВИЧ – инфекции от матери ребенку. Благодаря проводимым мерам по профилактике ВИЧ – инфекции от матери ребенку риск вертикальной передачи в 2016 году снизился до 2,5%, что является одним из лучших показателей в мире. Растет число пациентов, получающих антиретровирусную терапию.

Несмотря на очевидность проблемы ВИЧ – инфекции, активно распространяется антинаучная информация о данном заболевании. Распространяется движение отрицания ВИЧ - инфекции (СПИД-диссидентство). В результате принятия позиции отрицания ВИЧ – инфекции, опасения за разглашение информации о ВИЧ – статусе, незнании о путях передачи инфекции, граждане отказываются от диспансерного наблюдения, лечения, проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, что ведет к распространению ВИЧ – инфекции.

В настоящее время возникла необходимость усилить охват профилактическими программами населения в целом, молодежи, групп повышенного риска инфицирования. Знания о ВИЧ-инфекции являются первым этапом на пути предотвращения распространения вируса. Необходимо популяризация тестирования на ВИЧ и консультирование по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции. Увеличение количества людей, знающих о своем ВИЧ – статусе сократит позднее выявление ВИЧ-инфекции.

В Российской Федерации под руководством Фонда социально-культурных инициатив в период с 15 по 21 мая пройдет третья Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Цель данного мероприятия - привлечение внимания общественности к проблеме распространения ВИЧ – инфекции, объединение усилий органов исполнительной власти и общественных организаций для повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблеме распространения ВИЧ – инфекции, формирования навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ – инфекции.

В рамках международного дня памяти людей, умерших от СПИДа в Приморском крае проводятся:

- Акции: «По проблеме ВИЧ/СПИДа» с тестированием на ВИЧ – инфекцию.

- Лекции на темы: «Профилактика ВИЧ/СПИД», «Проблема ВИЧ/СПИД» с показом видеороликов.

- Показ видеороликов перед показом сеансов в сети кинотеатров «Иллюзион».

- Социологические исследования по ВИЧ – инфекции.

- Выступления на телевидении, радио, на страницах газет по актуальным вопросам ВИЧ – инфекции.

- Лекции среди преподавателей, учащихся школ и других учебных заведений.

- Семинар для врачей инфекционистов и других специальностей «Актуальные вопросы ВИЧ - инфекции».

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