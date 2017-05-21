В Уссурийской таможне Приморья - кадровые перестановки

Назначено сразу два начальника таможенных постов

Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

В Уссурийской таможне (одна из основных таможен Приморского края) произошла практически одновременная смена начальников двух таможенных постов - Турий Рог и Лесозаводского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Начальником таможенного поста ДАПП Турий Рог стал Дмитрий Анатольевич Кириенко, назначенный на должность приказом ФТС России с 18 мая 2017 года.

Дмитрий Кириенко родился 19.08.1974 года в городе Уссурийск Приморского края. Имеет два высших образования. В 1996 году окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию. Второе высшее образование получил в 2010 году, окончив Владивостокский филиал Российской таможенной академии по специальности «таможенное дело».

Службу в таможенных органах Дмитрий Кириенко начал в 1997 году. С 2012 года по май 2017 года занимал должность заместителя начальника Уссурийского таможенного поста Уссурийской таможни.

За годы службы в таможенных органах Дмитрий Кириенко был награжден медалями «За службу в таможенных органах» III и II степени, "25 лет Федеральной таможенной службе".

Женат, воспитывает троих детей.

Начальником Лесозаводского таможенного поста стал Евгений Николаевич Белик, который назначен на должность с 18 мая 2017 года приказом ФТС России.

Евгений Белик родился 26.10.1974 году в городе Лесозаводск Приморского края. Имеет высшее образование, которое получил в 1996 году, окончив Дальневосточный государственный университет. В таможенных органах с 1998 года. С 2012 года занимал должность начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля Лесозаводского таможенного поста.

За годы службы в таможенных органах Евгений Белик был награжден медалями «За службу в таможенных органах» III и II степени.

Женат, воспитывает троих детей.