В Приморье местами пройдут грозовые дожди

21 мая погоду в Приморье определяют малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +13...+28 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха +17...+19 °C.
В Уссурийске переменная облачность, в конце дня возможен кратковременный грозовой дождь.Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +19...+21 °C.