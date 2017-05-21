Технадзор строго контролирует ход достройки гостиничного комплекса Хаятт на Корабельной Набережной Владивостока

Практически завершена инвентаризация закупленных для строительства материалов

Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

Вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов, курирующий строительную отрасль края, рассказал, как идет достройка гостиничного комплекса Хаятт на Корабельной Набережной во Владивостоке на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания 19 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

Как сообщил заместитель главы региона, проектно-сметная документация первой пусковой очереди гостиничного комплекса прошла госэкспертизу, стоимость объекта удалось сократить практически в два раза.

«Подсчитано около 90% всех необходимых затрат. Второй этап проектной документации, в который войдут демонтажные работы, пуско-наладочные, благоустройство территории и достройка автомобильной парковки, будет готов к концу июня. Таким образом, полная стоимость объекта станет известна к 10 июля», – сообщил вице-губернатор края.

Вице-губернатор подчеркнул, Администрация приморского края и «Наш дом – Приморье» осуществляют жесткий контроль строительства объекта.

«Создана специальная комиссия по проверке соблюдения законодательства при достройке. Мы запросили все материалы ранее проведенных проверок, результаты аудиторской проверки и отчеты о расходовании направленных средств. Сейчас на объекте проводится выездная налоговая проверка и бухучета. "Наш дом - Приморье" ведет работу с дебиторской задолженностью, в списке должников 26 компаний, против четырех из них возбуждены уголовные дела. Работаем над возвратом средств в краевой бюджет», – отметил Эдуард Портнов.

Кроме того, для того, чтобы избежать подобных ситуаций, на объекте организован строгий технадзор.

«Мы сделали работу над ошибками и навели порядок. Достоверно заявляю: устранили практически все недочеты. На данный момент представители технадзора находятся на каждом этаже комплекса, проверяют каждый квадратный метр выполненных работ. Проверку проходят все применяемые материалы. Такой подход позволяет контролировать не только качество, но и стоимость работ», – сообщил заместитель главы региона.

Практически завершена инвентаризация закупленных для строительства гостиниц на корабельной набережной и мысе Бурный материалов, хранящихся на складах. Часть из них будет применена при достройке первого объекта, часть реализована с аукционной площадки, договоры с оценочными компаниями уже заключены, отметил Эдуард Портнов.

Руководитель компании «КФК», генерального подрядчика на объекте, Владимир Каспин, первая очередь гостиничного комплекса на Корабельной Набережной будет запущена к сентябрю этого года.

«В работах задействованы более 600 человек. Все оборудование и отделочные материалы заказаны, поэтапно идут поставки, ведется активная подготовка к их монтажу. Темпы не сбавляем, к сентябрю завершим чистовую отделку объектов первой очереди и все инженерные системы. Готовые номера получили высокую оценку Хаятт. Уверен, эта гостиница будет достойным украшением города, действительно пять звезд по всем позициям», – отметил он.