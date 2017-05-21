Во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспорта 21:11, 20 мая Во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспорта (Адреса)
В воскресенье в Приморье пройдут дожди 18:22, 20 мая В воскресенье в Приморье пройдут дожди
Эксперт: К сельдевым акулам в Приморье стоит относиться с осторожностью 14:47, 20 мая Эксперт: К сельдевым акулам в Приморье стоит относиться с осторожностью (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 21 воскресенье
07:54
Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока Эксклюзив
07:54
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
07:54
​Генконсул США во Владивостоке: Я одновременно и оптимист, и реалист Эксклюзив
07:01
Технадзор строго контролирует ход достройки гостиничного комплекса Хаятт на Корабельной Набережной Владивостока
05:54
Япония успешно испытала технологию добычи газа из водного-метанового «снега»
04:23
Латвия пытается переписать историю?
03:39
В Сети появились первые фотографии iPhone 8 Фото
02:47
Осужденные Приморья смогли почувствовать себя в роли ландшафтного дизайнера
01:11
Актуальные проблемы женского здоровья и современные методы их решения обсудили в роддоме № 3 Владивостока
00:24
Обновленная Nokia 3310 закончилась в России за 2 дня
Май, 20 суббота
23:03
Приморские неплательщики алиментов отбывают обязательные работы и ходят пешком Фото
22:29
Стало известно, от чего болит голова
21:11
Во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспорта Адреса
20:01
Дональд Трамп готов решительно защищать интересы США за рубежом
19:30
Популярный у владивостокцев магазин несет в себе угрозу жизни и здоровью посетителей
18:46
Лечить переломы теперь можно без гипса
18:22
В воскресенье в Приморье пройдут дожди
17:56
В Курске произошла серьезная авария, где пострадали 12 человек Фото
17:24
«Чтиво» вступает в эру «Водолея»
17:00
Фотограф-педофил изнасиловал воспитанника детского дома в Астрахани
16:39
В Приморье приступили к ремонту моста Фото
16:20
Школьники и их родители стали участниками массовой драки
15:59
Во Владивостоке проходит «Ночь музеев»
15:37
Мексиканцы избили россиянина, оскорбляющего жителей Канкуна
15:21
Vladivostok Boat Show 2017 открылось во Владивостоке сегодня Фото
15:06
Ученые: На Луне живут тысячи пришельцев‍ Видео
14:53
Малыши выжили, упав с восьмого этажа в Калининградской области
14:47
Эксперт: К сельдевым акулам в Приморье стоит относиться с осторожностью Эксклюзив
14:30
Во Владивостоке почтили память вождя вьетнамского народа Хо Ши Мина Фото
14:23
Экс-чемпион мира по боксу погиб в ДТП
14:11
Житель Владивостока похитил сумку с документами из авто
14:00
Светофор на мосту в Новолитовске создает проблемы автолюбителям Приморья Фото
13:47
В Приморье два брата изнасиловали 13-летнюю девочку
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4133 (72) от 19 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Строительство

Технадзор строго контролирует ход достройки гостиничного комплекса Хаятт на Корабельной Набережной Владивостока

Практически завершена инвентаризация закупленных для строительства материалов
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

Вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов, курирующий строительную отрасль края, рассказал, как идет достройка гостиничного комплекса Хаятт на Корабельной Набережной во Владивостоке на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания 19 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

Как сообщил заместитель главы региона, проектно-сметная документация первой пусковой очереди гостиничного комплекса прошла госэкспертизу, стоимость объекта удалось сократить практически в два раза.

«Подсчитано около 90% всех необходимых затрат. Второй этап проектной документации, в который войдут демонтажные работы, пуско-наладочные, благоустройство территории и достройка автомобильной парковки, будет готов к концу июня. Таким образом, полная стоимость объекта станет известна к 10 июля», – сообщил вице-губернатор края.

Вице-губернатор подчеркнул, Администрация приморского края и «Наш дом – Приморье» осуществляют жесткий контроль строительства объекта.

«Создана специальная комиссия по проверке соблюдения законодательства при достройке. Мы запросили все материалы ранее проведенных проверок, результаты аудиторской проверки и отчеты о расходовании направленных средств. Сейчас на объекте проводится выездная налоговая проверка и бухучета. "Наш дом - Приморье" ведет работу с дебиторской задолженностью, в списке должников 26 компаний, против четырех из них возбуждены уголовные дела. Работаем над возвратом средств в краевой бюджет», – отметил Эдуард Портнов.

Кроме того, для того, чтобы избежать подобных ситуаций, на объекте организован строгий технадзор.

«Мы сделали работу над ошибками и навели порядок. Достоверно заявляю: устранили практически все недочеты. На данный момент представители технадзора находятся на каждом этаже комплекса, проверяют каждый квадратный метр выполненных работ. Проверку проходят все применяемые материалы. Такой подход позволяет контролировать не только качество, но и стоимость работ», – сообщил заместитель главы региона.

Практически завершена инвентаризация закупленных для строительства гостиниц на корабельной набережной и мысе Бурный материалов, хранящихся на складах. Часть из них будет применена при достройке первого объекта, часть реализована с аукционной площадки, договоры с оценочными компаниями уже заключены, отметил Эдуард Портнов.

Руководитель компании «КФК», генерального подрядчика на объекте, Владимир Каспин, первая очередь гостиничного комплекса на Корабельной Набережной будет запущена к сентябрю этого года.

«В работах задействованы более 600 человек. Все оборудование и отделочные материалы заказаны, поэтапно идут поставки, ведется активная подготовка к их монтажу. Темпы не сбавляем, к сентябрю завершим чистовую отделку объектов первой очереди и все инженерные системы. Готовые номера получили высокую оценку Хаятт. Уверен, эта гостиница будет достойным украшением города, действительно пять звезд по всем позициям», – отметил он.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Строительная компания «АЛЬЯНС-ПРИМ» поздравляет жителей Дальнего Востока с Днем Великой Победы
17:36, 04 мая 2017 Строительная компания «АЛЬЯНС-ПРИМ» поздравляет жителей Дальнего Востока с Днем Великой Победы

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви, праздничного настроения! Мира вам и вашим близким!

«Владивостокский бутощебёночный завод» стал самым добросовестным партнером энергетиков-2016
11:22, 04 мая 2017 «Владивостокский бутощебёночный завод» стал самым добросовестным партнером энергетиков-2016

ДГК составил рейтинг в рамках акции «Надежный Партнер»

Два гектара земли во Владивостоке могут уйти под жилую застройку
04:11, 29 апреля 2017 Два гектара земли во Владивостоке могут уйти под жилую застройку

Продажа назначена на 24 мая 2017 года, заявки принимаются до 17 мая

СРО Союз
15:56, 27 апреля 2017 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" поздравляет c Днем победы

Генеральный директор СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» Лидия Вахтангова и директор ДВ отделения Ольга Денисова поздравляют с наступающим Днем Победы!

Специалисты в области строительства войдут в Национальный реестр
09:03, 05 апреля 2017 Специалисты в области строительства войдут в Национальный реестр

Каким требованиям должны соответствовать специалисты

Во Владивостоке продолжается строительство самого большого детского сада
15:38, 22 марта 2017 Во Владивостоке продолжается строительство самого большого детского сада

Стройка сада ведётся по программе главы Владивостока Игоря Пушкарёва

Почему капремонт стал полным провалом
17:43, 19 марта 2017 Почему капремонт стал полным провалом

В регионах имеются свои законы о благоустройстве