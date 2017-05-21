Осужденные Приморья смогли почувствовать себя в роли ландшафтного дизайнера

Конкурс на лучшее оформление территории

Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

В учреждениях УИС Приморского края набирает обороты конкурс на лучшее ландшафтное оформление территории, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН Приморья.

В рамках конкурса осужденные облагораживают территории своих учреждений, создают разнообразные металлические конструкции и оригинальные цветочные клумбы.

Конкурс на «Лучшее ландшафтное и цветочное оформление территории учреждения» проводится ежегодно в сезон весна-лето. Осужденные соревнуются в создании малых архитектурных форм, оформлении газонов и клумб, а также проектировании конструкций из металла.

Готовясь к конкурсу, осужденные в учреждениях собираются в творческие команды и создают проект обустройства участка. Они продумывают стиль оформления территории, изготавливают, а иногда подбирают из подручных средств и производственных отходов подходящие для формирования конструкций детали.

Например, в ИК-20 осужденные ориентированы на создание разнообразных металлических конструкций. Сотрудники учреждения помогают конкурсантам, находя примеры работ в тематических журналах и в интернете. А в ИК-10 осужденные женщины в своих проектах делают акцент на проектирование уникальных цветочных клумб. Они подбирают разнообразные сорта и виды цветов, учитывают колористику и сочетание растений.

Отметим, что проведение подобных конкурсов позволяет осужденным получить экологическое и эстетическое развитие, раскрывать свой творческий потенциал, а также решает вопрос занятости их свободного времени.