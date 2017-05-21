Обновленная Nokia 3310 закончилась в России за 2 дня

Всего через два дня после того, как стартовали продажи обновленной версии легендарного мобильного телефона Nokia 3310, вся партия была раскуплена, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.
Знаменитый телефон, именуемый в народе «кирпичем», исчез с прилавков практически сразу же. В настоящее время любители классики не найдут обновленную версию Nokia 3310 ни в Интернете, ни в магазинах, специализирующихся на продаже мобильных телефонов.
Ранее РИА VladNews сообщало, что обновленная версия популярного телефона марки Nokia 3310 вновь появилась на прилавках магазинов.
Напомним, обновленная версия аппарата была представлена еще в феврале. Новая модель гораздо легче и тоньше предыдущей, имеет разъем-слот для карты памяти, 2,4-дюймовый цветной экран и камеру с разрешением 2 мегапикселя. Устройство работает на платформе Nokia's Series 30+. Кроме того, обновленная Nokia 3310 может похвастаться способностью обходиться без зарядки аккумулятора 31 сутки.