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Актуальные проблемы женского здоровья и современные методы их решения обсудили в роддоме № 3 Владивостока

В качестве спикера выступила врач акушер-гинеколог высшей категории из Москвы
Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

Роддом № 3 Владивостока в очередной раз стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов акушерства и гинекологии, сообщает РИА VladNews. Накануне, 18 мая, здесь прошла вторая часть научно-практической конференции, посвященная проблемам женского здоровья и мерам их профилактики. Мероприятие организовано при поддержке департамента здравоохранения Приморского края и Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, участие в конференции приняли профильные специалисты из различных учреждений городов Приморья. В рамках мероприятия состоялась дискуссия на тему «Пролапс – оперировать или профилактировать», которую продолжил мастер-класс по подбору гинекологических пессариев «Доктора Арабин» на пациентках.

В качестве спикера выступила врач акушер-гинеколог высшей категории Наталья Черная (г. Москва), Она поделилась с коллегами своим опытом работы с женщинами, страдающими от проблем, вызванных опущением и выпадением органов малого таза. Также приглашенный эксперт рассказала о методах и современных медицинских устройствах, позволяющих не только эффективно бороться с данными заболеваниями, но и предупреждать их развитие и прогрессирование состояния. В частности, Наталья Черная продемонстрировала универсальные – кубические – пессарии, которые способны помочь пациенткам любого возраста и при любой степени пролапса гениталий, значительно улучшив качество их жизни. К слову, такие устройства успешно применяются для лечения женщин специалистами роддома № 3 Владивостока.

Напомним, что в учреждении также идет консультирование пациенток, решение гинекологических проблем которых требует выполнения реконструктивно-пластических операций. Сделать интимную пластику при имеющихся показаниях женщины могут по полису ОМС – в рамках получения высокотехнологичной помощи. Запись на прием к специалистам осуществляется в будние дни с 12 до 14 часов до 31 мая включительно (ул. Калинина, 55, 1-й корпус, 4-й и 5-й этажи, соответственно). Врачебную комиссию возглавляет заведующая отделением гинекологии КГБУЗ «ВКРД № 3» врач акушер-гинеколог высшей категории Елена Федоренко. При себе пациенткам необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Прописка и привязка к той или иной женской консультации значения не имеет. Ограничение по возрасту – до 45 лет.

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