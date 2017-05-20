В Сети появились первые фотографии iPhone 8

Новый смартфон будет представлен осенью 2017

Владивосток, воскресенье, 21 мая , РИА Vladnews.

В Сети появились новые макеты iPhone 8, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Существует мнение, что макет создавался по утвержденным американской компании чертежам, по которым будут производить iPhone 8. Именно так в будущем будет выглядеть новый смартфон Apple, считают эксперты.

На изображениях у гаджета стеклянная задняя крышка, вертикальная двойная камера. Новый iPhone оставили без 3,5-милиметрового разъема, который имелся у его предшественника. На макете также не наблюдается кнопки Home со сканером Touch ID. Не исключено, что разработчики встроят сканер отпечатков в экран.

Ожидается, что новый iPhone 8 будет представлен осенью 2017 года на традиционной презентации продуктов Apple. По неподтвержденным данным, модный гаджет может получить 5,8-дюймовый OLED-дисплей.