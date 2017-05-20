Приморские неплательщики алиментов отбывают обязательные работы и ходят пешком

За 4 месяца 2017 года судебными приставами возбуждено 949 административных дел

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Одним из способов воздействия на недобросовестных плательщиков алиментов является возможность привлечения должника, уклоняющегося от уплаты алиментов, к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

За 4 месяца 2017 года судебными приставами возбуждено 949 административных дел в отношении должников по алиментам. По результатам рассмотрения материалов административных правонарушений в суде за неуплату алиментов 882 жителя Приморья получили наказание в виде обязательных работ, 53 неплательщика приговорены к административному аресту и 15 – к штрафу.

К уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов работниками УФССП России по Приморскому краю привлечено 134 человека, для 130 из них в суде прозвучал обвинительный приговор.

Кроме привлечения к административной и уголовной ответственности судебные приставы применяют к неплательщикам ограничительные меры, такие как временный запрет на выезд за границу и управление транспортными средствами.

Так, за 4 месяца 2017 года в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов и имеющих задолженность в размере более 10 тысяч рублей, судебными приставами вынесено 6 тысяч 195 постановлений об ограничении права выезда за границу и 1124 постановления об ограничении неплательщиков в праве управления транспортным средством.