Стало известно, от чего болит голова

Ученые узнали, почему у людей болит голова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.
Первоначальной причиной головной боли может стать стресс - нервные переживания не проходят бесследно. Организм подает человеку знак, что не в силах противостоять некоторым нерешенным проблемам и мыслям.
Еще одной причиной головной боли может стать неправильная диета в погоне за похудением. Отсутствие некоторых продуктов в рационе питания отрицательно влияет на сложную систему человеческого организма, что оборачивается болью в голове.
Третьей причиной может стать бездумное употребление лекарственных средств. Далеко не все препараты совместимы, и подтверждение тому - головная боль, которая сигнализирует о нарушениях.
Одной из причиной головной боли может стать напряжение глаз. Люды 21 века слишком много времени уделяют гаджетам и компьютерам. Иногда стоит прерваться и сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабиться.