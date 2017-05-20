Стало известно, от чего болит голова

Четыре основных причины

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Ученые узнали, почему у людей болит голова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Первоначальной причиной головной боли может стать стресс - нервные переживания не проходят бесследно. Организм подает человеку знак, что не в силах противостоять некоторым нерешенным проблемам и мыслям.

Еще одной причиной головной боли может стать неправильная диета в погоне за похудением. Отсутствие некоторых продуктов в рационе питания отрицательно влияет на сложную систему человеческого организма, что оборачивается болью в голове.

Третьей причиной может стать бездумное употребление лекарственных средств. Далеко не все препараты совместимы, и подтверждение тому - головная боль, которая сигнализирует о нарушениях.

Одной из причиной головной боли может стать напряжение глаз. Люды 21 века слишком много времени уделяют гаджетам и компьютерам. Иногда стоит прерваться и сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабиться.