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Общество

Во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспорта

Полумарафон «ЗаБег»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 21 мая, во Владивостоке состоится спортивно-массовое мероприятие «ЗаБег», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Полумарафон объединит россиян от Владивостока до Санкт-Петербурга. Старт воскресного полумарафона во всех регионах страны состоится одновременно, а по итогам легкоатлетической гонки будет названа неофициальная столица бега России. В связи с этим будут ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств по ряду улиц Владивостока.

С 14 до 22 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Светланской: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;

- по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66-б по улице Светланской;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;

- на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;

- по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

На данные периоды времени будет организован объезд по улицам Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.

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