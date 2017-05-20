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Общество

Популярный у владивостокцев магазин несет в себе угрозу жизни и здоровью посетителей

«Фрекен Бок» закрыли на 90 суток
Фото: 333v.ru Фото: 333v.ru
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Деятельность магазина «Фрекен Бок» на Океанском проспекте во Владивостоке приостановлена по решению суда сроком на 90 суток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края обратилась в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением о приостановлении деятельности ООО «Новая волна синема» по эксплуатации здания на Океанском проспектеу, в котором расположился магазин «Фрекен Бок». В суде заявитель настаивал на назначении данного наказания из-за многочисленных нарушений строительного законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью посетителей магазина. При этом предписания с указанием на устранение выявленных нарушений и необходимости ввода в эксплуатацию помещения после соответствующего разрешения ООО «Новая волна синема» получало неоднократно, однако требования Инспекции так и не были исполнены.

Рассмотрев материалы, предоставленные контролирующим органом, суд решил привлечь ответчика к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации объекта – здания, расположенного по адресу г. Владивосток, Океанский проспект, 111 (магазин непродовольственных товаров «Фрекен Бок»), на срок 90 суток.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа, после чего директору ООО «Новая волна синема» было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда. Кроме этого помещения магазина были опечатаны.

В случае возобновления деятельности до истечения установленного срока общество с ограниченной ответственности будет привлечено к административной ответственности.

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