Лечить переломы теперь можно без гипса

Ученые разработали новый метод восстановления после тяжелых переломов, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на ФАН.
Американские специалисты провели исследование на свиньях, на основе генной инженерии, присовокупив к ней стволовые клетки и использование ультразвука. Выяснилось, что метод работает: колаген работал над восстановлением костей, а после заживлял перелом.
Новый уникальный метод помогал даже при самых серьезных разломах, когда отсутствовала часть кости. Ранее в таких случаях приходилось устанавливать костный трансплантат — процедура чрезвычайно болезненная и сложная.
Если новый метод докажет свою эффективность, то то о применении гипса при переломах можно будет забыть.