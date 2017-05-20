Лечить переломы теперь можно без гипса

Ученые разработали новый метод

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Ученые разработали новый метод восстановления после тяжелых переломов, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на ФАН.

Американские специалисты провели исследование на свиньях, на основе генной инженерии, присовокупив к ней стволовые клетки и использование ультразвука. Выяснилось, что метод работает: колаген работал над восстановлением костей, а после заживлял перелом.

Новый уникальный метод помогал даже при самых серьезных разломах, когда отсутствовала часть кости. Ранее в таких случаях приходилось устанавливать костный трансплантат — процедура чрезвычайно болезненная и сложная.

Если новый метод докажет свою эффективность, то то о применении гипса при переломах можно будет забыть.