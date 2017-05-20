В воскресенье в Приморье пройдут дожди

Прогноз погоды на 21 мая

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

В субботу днём за фронтами на Приморье распространился гребень антициклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

В воскресенье синоптическая ситуация поменяется. К южным районам края днём подойдёт очередной циклон с фронтальными разделами. Местами пройдут дожди различной интенсивности. Фон температуры воздуха ночью и днём понизится на 1–3 градуса. Во Владивостоке в ночь с субботы на воскресенье пройдёт небольшой, временами умеренный дождь, температура понизится до +9…+11 °C. Утром 21 мая в городе сохранится небольшой дождь, днём переменная облачность, +16…+18 °C.