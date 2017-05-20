В Курске произошла серьезная авария, где пострадали 12 человек

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

В Курске произошла серьезная авария с участием маршрутки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Есть пострадавшие.

Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев. Участниками аварии стали три совершенно разных автомобиля: микроавтобус Hyundai и автомобили ВАЗ-2110 и BMW 12.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель маршрутки, который выскочил на перекресток во время красного сигнала светофора, протаранив ВАЗ-2110. ОТ удара отечественный автомобиль откинуло в сторону, а автобус по инерции продолжил движение, где столкнулся со зданием детской школы искусств №1, а по пути протаранил BMW.

От информации источника известно, что среди 12 пострадавших четверо - дети, получившие переломы.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. На данный момент известно, что водители все участвующих в аварии машин были трезвы.