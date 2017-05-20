«Чтиво» вступает в эру «Водолея»

Легендарный литературный проект «Чтиво» обретает «старую новую» площадку

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

21 мая во Владивостоке в музыкальном клубе «Водолей», обосновавшегося в стенах недавно закрывшегося BSB, пройдет уникальный концерт в рамках литературно-музыкального проекта «Чтиво»,сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Концерт будет посвящен сразу двум памятным датам, пришедшимся на эту неделю. 16 мая исполняется 130 лет со дня рожденья Игоря Северянина, русского поэта, одного из светил «Серебряного века», основателя литературного движения «эгофутуризм», а 21 мая исполняется 60 лет со дня смерти Александра Вертинского, поэта, первого русского шансонье, актера и зачинателя артистической династии. Концерт называется «Классические розы» в честь песни, которую когда-то исполнил на стихи Игоря Северянина Александр Вертинский.

Руководитель проекта «Чтиво» поэт Андрей Вороной рассказывает:

- Уникальность нашего мероприятия на этот раз подчеркнута двойным совпадением парных легенд. Вертинский и Северянин были современниками, были знакомы, хотя и не дружили, но вращались в одних и тех же кругах. Точно так же и проект «Чтиво» и клуб «Водолей» являются своего рода легендами на культурной карте Владивостока: «Чтиво» существует и развивается в новом формате уже пятый год, отмечая 12 июня свой юбилей, а клуб «Водолей» был первым настоящим рок-клубом во Владивостоке.

Как связаны с Владивостоком, Приморьем и Дальним Востоком имена Северянина и Вертинского? По-разному. Если первый просто какое-то время в детстве прожил совсем недалеко от Приморья, навещая отца, работавшего в Китае, то с Вертинским иначе. В 1950 году, в ноябре, Александр Николаевич почти месяц прожил в Приморье, гастролируя не только во Владивостоке, но и в Артеме, а также на острове Русский и в окрестностях приморской столицы. Останавливался он в гостинице «Челюскин», ныне «Версаль». В любом случае, отметим, что морская тематика, экзотика, романтика дальних путешествий была в большой степени характерна для обоих авторов.

На концерте прозвучат стихи и песни обоих выдающихся мастеров. Также ожидается выступление молодого рок-коллектива «Карабанга». И непременное условие «Чтиво» - оригинальное выступление местных авторов: Спартака Голикова, Василия Царева (Василий Мрачный), Егора Коваленко, Ивана Шепеты, Виталия Павлова, Ирины Власик, Юлианы Тихоновой и др.

Начало концерта в 19 часов. Билеты на входе.