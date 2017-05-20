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Фотограф-педофил изнасиловал воспитанника детского дома в Астрахани

Мужчина заключен под стражу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Астраханский фотограф растлил малолетнего воспитанника детского дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Следствием установлено, что в собственной квартире в Астрахани мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера над воспитанником детского дома. В мае насильника задержали, а после доставили в Санкт-Петербург, где заключили под стражу. 

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», мужчина является одним из фигурантов дела о систематическом сексуальном насилии над четырьмя воспитанникам детдома в Кировском районе Санкт-Петербурга.


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