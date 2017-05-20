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В Приморье приступили к ремонту моста

Всего планируется восстановить 24 моста в крае
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Аварийный мост в Кавалерово, пострадавший во время тайфуна «Лайонрок» начали разбирать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как стало известно агентству, в поселке через реку Фабричная будет построен новый мост, отвечающий требованиям безопасного пропуска воды в паводковые периоды.

«В Кавалерово будет построен двухпролетный мост длиной 42 метра и шириной 8 метров. После завершения демонтажа поврежденного моста, строители приступят к бурению буронабивных столбов для будущего сооружения», – рассказали соебседник агентства. 

Отметим, в прошлом году от тайфуна «Лайонрок» в крае пострадали семь мостов. Всего в крае в 2017 году планируется завершить восстановление 24 мостов. Еще восемь мостов построят в Чугуевском и Тернейском районах в 2018 году.

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